Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya ile aracın sürücüsü yaralandı

        Kırıkkale'de otomobilin yayaya çarpması sonucu aracın sürücüsü ve yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 09:47 Güncelleme: 18.09.2023 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de otomobilin çarptığı yaya ile aracın sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de otomobilin yayaya çarpması sonucu aracın sürücüsü ve yaya yaralandı.

        Mevlüt B. idaresindeki 71 ES 576 plakalı otomobil, Alpaslan Türkeş Bulvarı Araç Muayene İstasyonu yakınlarında yolun karşına geçmeye çalışan Bekir Ç'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan yaya, Yüksek İhtisas Hastanesine, sürücü ise Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Tesla'ya fabrika daveti
        Tesla'ya fabrika daveti
        İklim aktivistlerinden Brandenburg Kapısı'nda eylem
        İklim aktivistlerinden Brandenburg Kapısı'nda eylem
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        O anlar kamerada! Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı!
        O anlar kamerada! Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı!
        Batıda fırtına, doğuda yağmur
        Batıda fırtına, doğuda yağmur
        Taziye evinden dönerken kaza: 3 ölü
        Taziye evinden dönerken kaza: 3 ölü
        "Oyunsuz ama dörtte dört"
        "Oyunsuz ama dörtte dört"
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Yolcunun saçını yakan kişi ifade verdi
        Yolcunun saçını yakan kişi ifade verdi
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        Kuntz yerine kim gelecek?
        Kuntz yerine kim gelecek?
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        4-4'lük Fener!
        4-4'lük Fener!
        Kartal 'Fırtına'ya tutuldu!
        Kartal 'Fırtına'ya tutuldu!
        Yoğun diplomasi trafiği başladı
        Yoğun diplomasi trafiği başladı
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        Fenerbahçe'den 10'da 10!

        Benzer Haberler

        MHP Kırıkkale İl Kongresi yapıldı
        MHP Kırıkkale İl Kongresi yapıldı
        Yahşihan'da "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Yahşihan'da "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Düğünde magandanın ateşlediği silahtan çıkan mermi, gelinin babasını ağır y...
        Düğünde magandanın ateşlediği silahtan çıkan mermi, gelinin babasını ağır y...
        Kırıkkale'de düğünde karnına kurşun isabet eden gelinin babası yaralandı
        Kırıkkale'de düğünde karnına kurşun isabet eden gelinin babası yaralandı
        Kırıkkale'de şok uygulamalarda 6 bin 683 kişi sorgulandı
        Kırıkkale'de şok uygulamalarda 6 bin 683 kişi sorgulandı
        Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
        Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi