Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 65 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 65 zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 11-17 Eylül'de asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 104 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri mahkemece tutuklandı, 103 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 65 zanlının yakalandığı operasyonlarda, 9 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Ayrıca, 5 bin 499 kişi ve 111 aracın sorgulandığı çalışmalarda, 5 ruhsatsız tabanca ile 175 fişek ele geçirildi.