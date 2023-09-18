Kırıkkale'de devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı paylaşımlar yapan şüpheli yakalandı Kırıkkale'de bir şüpheli devletin kurum ve organlarına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Kırıkkale'de bir şüpheli devletin kurum ve organlarına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin sosyal medyada devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı paylaşımlar yaptığını tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.