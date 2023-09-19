Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 12:41 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan M.A'yı kent merkezinde yakaladı.

        Hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen M.A, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        O fotoğrafın detayı ortaya çıktı!
        O fotoğrafın detayı ortaya çıktı!
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Dekan yardımcısını bıçaklamıştı! Kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dekan yardımcısını bıçaklamıştı! Kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
        Kırıkkale'de FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
        Kırıkkale'de devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı paylaşımlar yapan şü...
        Kırıkkale'de devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı paylaşımlar yapan şü...
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 65 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 65 şüpheli yakalandı
        Kırıkkaleli hokeyciler, Türkiye Şampiyonu oldu
        Kırıkkaleli hokeyciler, Türkiye Şampiyonu oldu
        Kırıkkale'de kuş bakışı "Allah" lafzıyla dikkati çeken külliyenin inşası ta...
        Kırıkkale'de kuş bakışı "Allah" lafzıyla dikkati çeken külliyenin inşası ta...
        Bahşılı'da polis ve jandarma fabrika çalışanlarını bilgilendirdi
        Bahşılı'da polis ve jandarma fabrika çalışanlarını bilgilendirdi