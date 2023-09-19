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        Kırıkkale'de Gaziler Günü törenle kutlandı

        Kırıkkale'de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:09 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:21
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        Kırıkkale'de Gaziler Günü törenle kutlandı
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        Kırıkkale'de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Üsteğmen Batuhan Çakmak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Kırıkkale Şehitliği'nde devam eden programda saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

        Şeref defterini imzalayan Vali Mehmet Makas, aziz şehitler ve kahraman gazilerin emaneti olan kutsal vatan topraklarına ebediyen sahip çıkmak ve yaşatmak ülküsü uğrunda, milli birlik ve kardeşliği her zamankinden daha fazla perçinlemenin asıl vazifeleri olduğunu belirtti.

        Tören, Vali Makas ve beraberindekilerin şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla sona erdi.

        Programlara, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

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