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        Kırıkkale'de Ahilik Haftası kutlandı

        Kırıkkale'de Ahilik Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:17 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:39
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        Kırıkkale'de Ahilik Haftası kutlandı
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        Kırıkkale'de Ahilik Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Cebeci, esnaf temsilcileri ile öğrenciler, mehter takımı eşliğinde Kırıkkale Belediyesi'nden İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önüne kadar yürüdü.

        Makas, burada düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Müslüman ve Türk kültüründe her şeyin insan ve ahiret üzerine kurulu olduğunu söyledi.

        Ahiliğin, eşrefi mahlukata ve insan odaklılığa hizmet eden bir kültür olduğuna dikkati çeken Makas, "Usta çırak ilişkisiyle esnafımızın hem dini hem de milli değerlerini birbirine aktardığı bir yol atalığı müessesesidir. Bu dürüstlük abidesi Ahilik teşkilatı, hem dinimizin emrettiği kuralları bir araya getiriyor hem de milli değerlerimizdeki ticaret ahlakını öğreterek toplumun temelini oluşturuyor." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Saygılı da Ahiliğin sadece bir esnaf kuruluşu olmadığını, aynı zamanda toplumda örnek olan yaşantı biçimi olduğunu dile getirdi.

        Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cebeci ise toplumsal yaşamın ortak paydası olan ve insan üzerine kurulan Ahilik teşkilatının, günümüze kadar görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını kaydetti.

        Akademisyen Kazım Ceylan tarafından "Ahilik" konulu konferansın verildiği programda, "Ahilik" tiyatrosu sergilendi.

        "Yılın Ahisi" Bekir Balcı, "yılın kalfası" Ali Kızılırmak ve "yılın çırağı" Melike Aygün'e cübbe giydirilip şet kuşatıldığı tören, Cumhuriyet Meydanı'nda unutulmaya yüz tutmuş meslekler sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

        Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, protokol üyeleri, esnaf temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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