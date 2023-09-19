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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 21:02 Güncelleme: 19.09.2023 - 21:02
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12-18 Eylül'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 ayrı operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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