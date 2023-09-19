Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı gözaltına alındı.
Giriş: 19.09.2023 - 21:02 Güncelleme: 19.09.2023 - 21:02
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12-18 Eylül'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.