Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 13 milyon 64 bin 733 lira ceza yazıldı Kırıkkale'deki trafik denetimlerinde 28 bin 243 sürücüye 13 milyon 64 bin 733 lira cezai işlem uygulandı.

Kırıkkale'deki trafik denetimlerinde 28 bin 243 sürücüye 13 milyon 64 bin 733 lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13-19 Eylül'de il genelindeki trafik kontrollerinde 10 bin 303 araç denetlendi.

Ayrıca 362 araca hatalı park, 2 bin 907 araca kırmızı ışık ihlali, 13 bin 222 araca farklı trafik kuralları ihlalinden, 11 bin 752 araca da Elektronik Denetim Sisteminden (EDS) toplam 13 milyon 64 bin 733 lira ceza yazıldı.

Toplam, 28 bin 243 sürücüye cezai işlem uygulandığı kontrollerde, 85 araç da trafikten men edildi.