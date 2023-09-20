Kırıkkale'de 3 motosiklet sürücüsüne kask hediye edildi

Kırıkkale'de "Kaskınla Yol Ver Hayata" projesi kapsamında 3 motosiklet sürücüsüne kask hediye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce daha önce görünürlüklerinin artırılması amacıyla yelek hediye edilen motosiklet sürücülerine, İçişleri Bakanlınca hayata geçirilen "Kaskınla Yol Ver Hayata" projesi kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda bilgi verildi.

Vali Mehmet Makas, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, etkinlikte sürücülerle sohbet ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarı da bulundu.

Ardından Makas, Başbuğ ve Cücen, çeşitli tarihlerde kazaya karışan motosiklet sürücüleri Merve Biçer, Sena Meydaner ve Batın Alp Altıner'e kask hediye etti.

Vali Makas, etkinliğin ardından gazetecilere, çalışmalardaki amaçlarının önce insan güvenliği olduğunu söyledi.

Proje kapsamında kaskın önemini motosiklet sürücüleri ve Kırıkkaleli vatandaşlara anlatmak istediklerini belirten Makas, şöyle konuştu:

"Yanımızda daha önce kaza geçirmiş ve acı tecrübeleri yaşamış kardeşlerimiz var. Hem onlara kask hediye ettik hem de o hatalara bir daha düşmemeleri anlamında farkındalık eğitimi veriyoruz. Hem İl Emniyet Müdürlüğü hem de İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerine şükranlarımı sunuyorum. Bölgemiz kırsal ve motosiklet kullanımının yoğun olduğu bir bölge. Gençlerimize tavsiyelerde bulunduk ve onları da dinledik. İnanıyorum ki bundan sonra tüm Kırıkkale'de motosiklet sürücülerimiz kaskını takıp hayata yol verecek, yeleğini giyip görünür olacak. Biliyorsunuz, son yıllarda yapılan çalışmalarla ölümlü trafik kazaları yüzde 50 azaltıldı. Bu çalışmayla da buna katkı koyacağımıza inanıyorum."