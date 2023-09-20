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        Yahşihan'da okul servis araçları denetlendi

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde zabıta ekipleri, okul servis araçlarını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:49 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:57
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        Yahşihan'da okul servis araçları denetlendi
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde zabıta ekipleri, okul servis araçlarını denetledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla zabıta ekiplerince ilçe genelinde okul servisi araçlarına yönelik denetimler sürüyor.

        Araçların belgelerini kontrol eden ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

        Araçların teknik açıdan güvenli olup olmadığı, rehber personelin görevini yerine getirip getirmediğine de bakılan denetimlerde olumsuz durumla karşılaşılmadı.

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