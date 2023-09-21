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        Kırıkkale'de 4 bin 100 dolu makaron ele geçirildi

        Kırıkkale'de otomobilde 4 bin 100 dolu makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 09:58 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:06
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        Kırıkkale'de 4 bin 100 dolu makaron ele geçirildi
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        Kırıkkale'de otomobilde 4 bin 100 dolu makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 4 bin 100 dolu makaron bulundu.

        Hakkında yasal işlem başlatılan şüpheli F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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