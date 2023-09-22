Kırıkkale'de apartmanın bahçesine düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'de apartmanın bahçesine düşen otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de apartmanın bahçesine düşen otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
D.U. (42) idaresindeki 71 EZ 764 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Millet Bulvarı'nda, yol kenarındaki apartmanın bahçesine düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki E.U. (7) ve A.D. (15) yaralandı.
Ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza yapan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.