Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

        Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 10:05 Güncelleme: 22.09.2023 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Millet Bulvarı'ndaki Rektörlük Kavşağı'nda bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araç ve otomobile çarpması, Hurdalık Kavşağı'ndaki kazalarda ise kamyonun otomobile, başka bir otomobilin de kamyonete çarpması yer alıyor.

        Bahçelievler Mahallesi Ahılı Kavşağı'nda hafif ticari araçla otomobilin, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda iki otomobilin, Başpınar Kavşağı'nda ise hafif ticari araçla otomobilin çarpışması da görüntülere yansıdı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        İSKİ barajlarda doluluk oranını açıkladı!
        İSKİ barajlarda doluluk oranını açıkladı!
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Ayasofya Stadı hayali!
        Ayasofya Stadı hayali!
        İstanbul'da feci kaza: 4 ölü!
        İstanbul'da feci kaza: 4 ölü!
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        Türkiye'de ilk! Meme kanseri sonrası anne oldu
        Türkiye'de ilk! Meme kanseri sonrası anne oldu
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        "Dublör"lü suç örgütü! 23 gözaltı
        "Dublör"lü suç örgütü! 23 gözaltı
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?
        Game of Thrones'un yazarından ChatGPT'ye telif hakkı davası
        Game of Thrones'un yazarından ChatGPT'ye telif hakkı davası
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu

        Benzer Haberler

        OTOMOBİL APARTMAN BAHÇESİNE DÜŞTÜ; 3 YARALI
        OTOMOBİL APARTMAN BAHÇESİNE DÜŞTÜ; 3 YARALI
        Otomobil apartman bahçesine düştü; 3 yaralı
        Otomobil apartman bahçesine düştü; 3 yaralı
        Kırıkkale'de apartmanın bahçesine düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de apartmanın bahçesine düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Karakeçili Kaymakamı Uludağ, şampiyon hokeycileri kabul etti
        Karakeçili Kaymakamı Uludağ, şampiyon hokeycileri kabul etti
        Bahşılı'da İlköğretim Haftası kutlandı
        Bahşılı'da İlköğretim Haftası kutlandı
        Kırıkkale'de 4 bin 100 dolu makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de 4 bin 100 dolu makaron ele geçirildi