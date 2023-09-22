Devlet desteğiyle üzüm bağı kuran emekli polis talebe yetişemiyor

MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde devletin sağladığı fidan desteğiyle üzüm bağı kuran emekli polis, sezonda 4-5 ton üzüm yetiştiriyor.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden 2013 yılında emekli olan Duran Atak, memleketi Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine yerleşti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı destekle 2015'te 7 dönüm alanda üzüm bağı kuran Atak, sofralık alphonse lavelle, italia ve razaki çeşidi üzüm yetiştiriyor.

Atak, AA muhabirine, emekliliğin ardından üzüm bağı kurmaya karar verdiğini söyledi.

Araştırmaları sonucu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurduğunu belirten Atak, şöyle devam etti:

"Emekli olduktan sonra memleketimize döndük. Boş durmayalım, katma değer üretelim amacıyla yola çıktık. Bu bağın oluşmasında İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Davut Balcı'nın çok büyük katkısı var. Onun yardımıyla omcaları (bağ kütüğü) temin etmeye, ardından kafamızdaki bağı kurmaya çalıştık. 2015 yılında başladık ve bugüne geldik. 8 yılın sonunda yeterince meyve almaya başladık."

- "Sezonda 4-5 ton üzüm hasat ediyoruz"

Atak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün projesi kapsamında asma fidanlarını temin ettiğini, bağında alphonse lavelle, italia ve razaki çeşitlerini yetiştirdiğini dile getirdi.

Üzümlerinin sofralık olduğunu belirten Atak, "Pazarlamada sıkıntım yok. Hatta yetiştiremiyorum diyebilirim. Bazı talepleri geri çevirmek zorunda kalıyorum. Sezonda 4-5 ton üzüm hasat ediyoruz. Onu da market, manav ve düğün salonlarına veriyorum." dedi.

- "Bağdaki üzümler albenisi yüksek ürünler"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı da üreticinin altyapısının olduğunu, kendilerinin de teknik destek verdiğini söyledi.

O dönem Tarım ve Orman Bakanlığının üreticilere yüzde 75 hibeyle fidan desteği verdiğini ifade eden Balcı, "Projeyi asmada da uyguladık ve yüzde 75 hibeyle üreticimize fidan desteği sağladık. Kendisi de emeği ve alın teriyle bize karşılık verdi, teşekkür ediyoruz. Hasadının bereketli ve kazançlı olmasını diliyoruz. Bağdaki üzümler albenisi yüksek ürünler. Tamamen sofralık." diye konuştu.