Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor
Kırıkkale'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı parfüm, makaron, ruhsatsız 2 tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.
Kırıkkale'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı parfüm, makaron, ruhsatsız 2 tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15-21 Eylül'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Ekipler, düzenlediği operasyonlarda 20 gümrük kaçağı parfüm, 4 bin 100 dolu makaron, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 116 fişek ele geçirdi.
Çalışma kapsamında 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.