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        Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor

        Kırıkkale'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı parfüm, makaron, ruhsatsız 2 tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 12:18 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:18
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        Kırıkkale'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Kırıkkale'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı parfüm, makaron, ruhsatsız 2 tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15-21 Eylül'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        Ekipler, düzenlediği operasyonlarda 20 gümrük kaçağı parfüm, 4 bin 100 dolu makaron, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 116 fişek ele geçirdi.

        Çalışma kapsamında 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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