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        Kırıkkale'de bitkin halde bulunan yavru karga tedaviye alındı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde cami avlusunda bitkin halde bulunan yavru karga tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 15:28 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:30
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        Kırıkkale'de bitkin halde bulunan yavru karga tedaviye alındı
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde cami avlusunda bitkin halde bulunan yavru karga tedaviye alındı.

        Hüseyin Onbaşı Mahallesi Yeşil Cami avlusunda bitkin halde karga yavrusu bulan Hasan Hüseyin Çağlayan, kargayı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürdü.

        Haber verilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekipleri, kargayı tedavisi için Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürdü.

        Karga yavrusunun tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

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