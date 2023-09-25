Saadet Partisi Antalya Milletvekili Kılıç, Kırıkkale'de "Millet-Vekili Buluşmaları"na katıldı

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Kırıkkale'de "Millet-Vekili Buluşmaları" programına katıldı.

Kılıç, program kapsamında Kırıkkale Öğretmenevi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Kılıç, Saadet Partisi milletvekilleri olarak 81 ili ziyaret edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin kötü yönetildiğini öne süren Kılıç, "Türkiye mevcut durumundan ivedilikle el birliğiyle kurtulmak mecburiyetindedir. Milletimizin milli görüş ufkuna, devletin ise Saadet Partisi kadrolarınca yönetilmeye ihtiyacı var. Fikrimize ve partimize olan ihtiyaç zirve yapmıştır." dedi.

Kılıç, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından parti olarak değerlendirmelerini yaptıklarını belirterek, milletin verdiği karara da saygı duyduklarını aktardı.

Bir gazetecinin 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde ittifak yapıp yapmayacaklarını sorması üzerine Kılıç, "Saadet Partisi olarak tek başımıza seçimlere girme arzusundayız. Şu andaki çalışmalarımızı da bu anlayış üzerine gerçekleştiriyoruz. Ancak bazı lokal yerlerde dirsek teması yapabiliriz. Bunun dışında partimizin amblemi ve ismiyle bu seçimlerde yerimizi alacağız." diye konuştu.