Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 18-24 Eylül'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 418 uyuşturucu hap ve bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, 11 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.