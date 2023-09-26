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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 10:43 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:54
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 18-24 Eylül'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 418 uyuşturucu hap ve bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, 11 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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