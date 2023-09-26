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        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de "kasten öldürme" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 19 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 12:04 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:04
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        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de "kasten öldürme" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 19 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Kontrollerde "kasten öldürme" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 19 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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