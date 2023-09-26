Kırıkkale'de 4 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18-24 Eylül'de gerçekleştirilen yol kontrol ve aramalarında 65 bin 749 kişi ve 14 bin 948 araç sorgulandı.

Kontroller sırasında çeşitli suçlardan aranan 87 şüpheli yakalandı, 4'ü sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak ile kaçakçılık suçları kapsamında 18 olaya müdahale edilen kontroller sırasında 264 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.