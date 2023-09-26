Kırıkkale'de bir iş yerinde camla kiriş arasına sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir iş yerinde cam ile kiriş arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir iş yerinde cam ile kiriş arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırıkkale-Ankara kara yolunda bir dinlenme tesisinde camla kiriş arasına kedinin sıkıştığını gören çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri, kirişin bir kısmını kırarak yavru kediyi kurtardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kedinin, ilçedeki "Kedi Köyü"ne teslim edileceği öğrenildi.