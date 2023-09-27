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        Kırıkkale'de trafik uygulamalarında 28 bin 58 sürücüye ceza yazıldı

        Kırıkkale'deki trafik denetimlerinde 28 bin 58 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 13:59 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:59
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        Kırıkkale'de trafik uygulamalarında 28 bin 58 sürücüye ceza yazıldı
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        Kırıkkale'deki trafik denetimlerinde 28 bin 58 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20-26 Eylül'de il genelinde yapılan trafik kontrollerinde 10 bin 350 araç denetlendi.

        Ayrıca, sürücülerden 311'ine hatalı park, 2 bin 745'ine kırmızı ışık ihlali, 13 bin 153'üne trafik kuralları ihlali, 11 bin 849'una Elektronik Denetim Sistemi'nden (EDS) ceza yazıldı.

        Toplam 28 bin 58 sürücüye cezai işlem uygulandığı kontrollerde 102 araç da trafikten men edildi.

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