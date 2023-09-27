Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale Valisi Makas, gazetecilerle bir araya geldi

        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:16 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale Valisi Makas, gazetecilerle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Vali Makas, bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'deki güvenli şehirler arasında Kırıkkale'nin ilk 10'da yer aldığını söyledi.

        Kırıkkale'nin milliyetçi, muhafazakar, devletine ve milletine bağlı, güvenlik güçlerine saygılı insanlardan oluştuğunu aktaran Makas, şöyle konuştu:

        "Kırıkkale'nin nüfusunu eski yıllardaki gibi artırmak için istidam ve yatırımcı sayısının artırılması ve köylerimizin refah düzeyinin yükseltilerek eski canlılığına kavuşturulması önemli. Kırıkkale, Türkiye'nin son 20 yılda kazanmış olduğu büyüme ivmesini yakalayan bir ilimiz. Güzel çalışmalar yapılmış. Daha güzel hale nasıl getirebiliriz, onun çalışmasını yapacağız. Hedef olarak belirttiğim her işi beraberce yapmak için yürüyeceğiz."

        Makas, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de trafik uygulamalarında 28 bin 58 sürücüye ceza yazıldı
        Kırıkkale'de trafik uygulamalarında 28 bin 58 sürücüye ceza yazıldı
        KIRIKKALE'DE 74 YAŞINDAKİ KİŞİNİN PARASINI KAPKAÇ YAPAN ŞÜPHELİ, ÇORUM'DA Y...
        KIRIKKALE'DE 74 YAŞINDAKİ KİŞİNİN PARASINI KAPKAÇ YAPAN ŞÜPHELİ, ÇORUM'DA Y...
        Kırıkkale'de kapkaç yöntemiyle yaşlı kişinin parasını çalan zanlı Çorum'da...
        Kırıkkale'de kapkaç yöntemiyle yaşlı kişinin parasını çalan zanlı Çorum'da...
        Kırıkkale'de bir iş yerinde camla kiriş arasına sıkışan yavru kedi kurtarıl...
        Kırıkkale'de bir iş yerinde camla kiriş arasına sıkışan yavru kedi kurtarıl...
        Kırıkkale'de 650 litre sahte içki ele geçirildi
        Kırıkkale'de 650 litre sahte içki ele geçirildi
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama