Kırıkkale'de bir şüpheli Kızılırmak kenarına ektiği Hint kenevirlerini sökerken yakalandı
Kırıkkale'de Kızılırmak kıyısında yetiştirdiği Hint kenevirlerini sökerken suçüstü yakalanan zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale'de Kızılırmak kıyısında yetiştirdiği Hint kenevirlerini sökerken suçüstü yakalanan zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Hasandede köyü Kızılırmak kenarındaki ağaçlık alanda kenevir ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli İ.B'nin (38) bölgeye geldiğini tespit eden jandarma ekipleri, zanlıyı yetiştirdiği kenevirleri söktüğü sırada suçüstü yakaladı.
Alanda yapılan incelemede, 6 kilo 480 gram kubar esrar ve 151 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.