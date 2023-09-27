Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de kapkaç yöntemiyle yaşlı kişinin parasını çalan zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de yaşlı bir kişinin 110 bin lirasını kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 16:14 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de kapkaç yöntemiyle yaşlı kişinin parasını çalan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de yaşlı bir kişinin 110 bin lirasını kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zafer Caddesi'nde Nevzat Aydın'ın (75) 110 bin lirasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayı gerçekleştiren zanlının otomobille kaçtığını tespit etti.

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından yapılan incelemede, zanlı M.Y'nin bulunduğu aracın Çorum istikametine gittiği belirlendi.

        Çorum girişinde polis ekiplerince durdurulan araçtaki zanlı gözaltına alınarak Kırıkkale'ye getirildi.

        Yapılan incelemede hırsızlık suçundan 6 kaydı bulunduğu tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada zanlının, vatandaşın elinden para bulanan poşeti alarak kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Polis ekiplerince Asayiş Şube Müdürlüğüne çağrılan müşteki Nevzat Aydın'a, 110 bin lirası teslim edildi.

        Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bankadan parayı çektikten sonra Zafer Caddesi'nde kendisini takip eden birinin paranın bulunduğu poşeti elinden alıp kaçtığını anlattı.

        Sonra polise haber verdiğini belirten Aydın, "Sağ olsunlar polis ekiplerimiz, parayı bize teslim etti. Hepsine teşekkür ederim. Bir daire almıştım ve eksiğim vardı, parayı da onun için çekmiştim." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de bir şüpheli Kızılırmak kenarına ektiği Hint kenevirlerini söke...
        Kırıkkale'de bir şüpheli Kızılırmak kenarına ektiği Hint kenevirlerini söke...
        Kırıkkale Valisi Makas, gazetecilerle bir araya geldi
        Kırıkkale Valisi Makas, gazetecilerle bir araya geldi
        Kırıkkale'de trafik uygulamalarında 28 bin 58 sürücüye ceza yazıldı
        Kırıkkale'de trafik uygulamalarında 28 bin 58 sürücüye ceza yazıldı
        KIRIKKALE'DE 74 YAŞINDAKİ KİŞİNİN PARASINI KAPKAÇ YAPAN ŞÜPHELİ, ÇORUM'DA Y...
        KIRIKKALE'DE 74 YAŞINDAKİ KİŞİNİN PARASINI KAPKAÇ YAPAN ŞÜPHELİ, ÇORUM'DA Y...
        Kırıkkale'de kapkaç yöntemiyle yaşlı kişinin parasını çalan zanlı Çorum'da...
        Kırıkkale'de kapkaç yöntemiyle yaşlı kişinin parasını çalan zanlı Çorum'da...
        Kırıkkale'de bir iş yerinde camla kiriş arasına sıkışan yavru kedi kurtarıl...
        Kırıkkale'de bir iş yerinde camla kiriş arasına sıkışan yavru kedi kurtarıl...