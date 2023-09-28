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        Kırıkkale'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Kırıkkale'de motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 00:39 Güncelleme: 28.09.2023 - 00:46
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        Kırıkkale'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Kırıkkale'de motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        A.B.T. (31) idaresindeki 06 CIH 038 plakalı motosiklet, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun Ankara kara yoluyla kesiştiği bağlantı noktasında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        A.B.T'nin cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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