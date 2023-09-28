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        Pazar alışverişi yapan vatandaşlar golf aracıyla evlerine ücretsiz taşınıyor

        MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde özellikle yaşlı vatandaşlar ve kadınlar, pazar alışverişinin ardından golf arabasıyla evlerine ücretsiz bırakılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:44 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:44
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        Pazar alışverişi yapan vatandaşlar golf aracıyla evlerine ücretsiz taşınıyor
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        MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde özellikle yaşlı vatandaşlar ve kadınlar, pazar alışverişinin ardından golf arabasıyla evlerine ücretsiz bırakılıyor.

        Yahşihan Belediyesi, cuma günleri ilçe merkezinde kurulan halk pazarında ihtiyaçlarını aldıktan sonra evlerine gitmekte zorluk çeken vatandaşlar için golf arabasıyla ücretsiz servis uygulaması başlattı.

        Sabah saatlerinde pazar girişinde görev alan zabıta ekipleri, pazar ihtiyaçlarını gören vatandaşları alarak arabayla evlerine kadar götürüyor.

        Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, AA muhabirine, üretken belediyecilik anlayışıyla çıktıkları yolda çeşitli projelere imza attıklarını söyledi.

        Ellerinden geldiğince vatandaş odaklı hizmet sunmaya gayret ettiklerini aktaran Türkyılmaz, şöyle konuştu:

        "Cuma pazarı ziyaretlerine çıktığımızda nüfusun biraz daha yaşlandığını fark ettik. Yanlarında kimseleri de yok. Pazar ihtiyaçlarını evlerine götürmekte sıkıntı yaşadıklarını gördük. Daha önce makam aracımı tahsis ettim. Birkaç kez gitti geldi ama her zaman da böyle olmuyor. Daha sonra elektrikli golf arabası tahsis ettik. Zabıta arkadaşlarımız saat 08.00'de başlayıp 15.00'e kadar servis yapıyor. İnsanlarımız çok mutlu. Değişik bir uygulama. Türkiye'ye rol model olsun diye vatandaş odaklı çalışmak, hizmet etmek güzel bir şey."

        Türkyılmaz, belediye başkanlığının kaldırım, yol yapmaktan ibaret olmadığını, sosyal belediyecilik anlamında da vatandaşlara dokunmak gerektiğini dile getirdi.

        - "Vatandaşlarımız da gerçekten çok mutlu"

        Yahşihan gibi ilçelerin merkezlerinde biraz daha yaşı ilerlemiş vatandaşların toplandığını vurgulayan Türkyılmaz, şöyle devam etti:

        "Bu vatandaşlarımıza hizmet etmek için böyle bir uygulama yapmak istedik. Kendim ve belediye adına çok mutluyum. En çok da sevgi dolu gözlerle gülen annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz ve ninelerimiz için mutluyum. Vatandaşlarımız da gerçekten çok mutlu. Alışverişten sonra o malzemeleri taşımak biraz zor, biz de yardımcı olalım dedik. Taksiciler biraz kızıyor ama herkesin de parası yok maalesef. Bir nebze onlara dokunabiliyorsak çocukluklarını hatırlatabiliyorsak ne mutlu bize."

        Vatandaşlardan 70 yaşındaki Fadime Özgen de "Belediyenin bu arabasını beğendim. Zabıtalar pazardan alarak eve getirdi. Bu hizmet için herkese teşekkür ederim, sağlık ve sıhhat dilerim. Başkanımızdan da Allah razı olsun." dedi.

        64 yaşındaki Erdoğan Hüyüktepe ise zabıta ekiplerinin pazar ihtiyaçları çok olanları ve kadınları evlerine götürdüğünü belirterek, uygulamadan memnun olduğunu kaydetti.

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