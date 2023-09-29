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        AFAD, Yahşihan Belediyesi personeline eğitim verdi

        Kırıkkale AFAD İl Müdürlüğünce Yahşihan Belediyesi personellerine Afet Farkındalık Eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 10:09 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:16
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        AFAD, Yahşihan Belediyesi personeline eğitim verdi
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        Kırıkkale AFAD İl Müdürlüğünce Yahşihan Belediyesi personellerine Afet Farkındalık Eğitimi verildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın Afet İşleri Müdürlüğünü kurduğu ve 20 kişilik arama kurtarma timi oluşturduğu belirtildi.

        Olası bir afete hazırlıklı olabilmek için her fırsatta eğitim alan arama kurtarma ekibinin yanı sıra tüm belediye personellerinin de bu eğitimle bilinçlendirildiği aktarılan açıklamada, "AFAD ekiplerince temel arama kurtarma eğitimi kapsamında bilgilendirilen belediye personelleri, sismik enkaz altı dinleme cihazı kullanmayı ve düğüm tekniklerini öğrenmenin yanı sıra araçlar ve kesici ayırıcı malzemeler hakkında da eğitim aldı." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Türkyılmaz da şunları kaydetti:

        "Öncelikle böyle bir ekibi kurmuş olmakla gurur duyuyorum. Fakat eğitimlerimiz sadece ekibimizle kalmamalı ve tüm belediye personellerimiz bu konuda bilinçli olmalıydı. Bu nedenle bu eğitim bizler için ayrı bir öneme sahip. Yahşihan, önümüzdeki her türlü doğal afete tam hazırlıklıdır. Bugün de personelimize afet farkındalık eğitimi verildi. Halkımızın sağlığı ve güvenliği için daima hazır olmaya çalışıyoruz."

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