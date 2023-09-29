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        Yahşihan'da kuduza dikkat çekildi

        Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi'nce 28 Eylül Dünya Kuduz Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 10:29 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:59
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        Yahşihan'da kuduza dikkat çekildi
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        Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi'nce 28 Eylül Dünya Kuduz Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Ekipler, etkinlikler kapsamında kuduz hastalığının önemi ve bu hastalıktan korunmanın yollarını anlatmak amacıyla halka açık alanlarda broşür dağıttı.

        İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, kuduz hastalığının özellikle kurt, çakal, tilki, ayı ve domuz gibi etçil yabani hayvanlardan bulaştığına dikkati çekti.

        Hastalığın av ve yaylım hayvanlarına bulaşma olasılığı bulunduğunu anlatan Sönmez, "Önlem alınması çok elzemdir. Çünkü kuduz hastalığı ölümcül olabilmektedir. Kesinlikle halkımızın çok bilinçli olması gerekiyor. Biz sağlıkçılar da farkındalık oluşturmak için gayret ediyoruz." dedi.

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