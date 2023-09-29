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        Kırıkkale'de "Bozlak Gecesi" etkinliği gerçekleştirildi

        Kırıkkale Belediyesi ile Kırıkkale Sanatçılar ve Müzisyenler Derneğince düzenlenen "Bozlak Gecesi"nde sanatçılar sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 12:13 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:30
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        Kırıkkale'de "Bozlak Gecesi" etkinliği gerçekleştirildi
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        Kırıkkale Belediyesi ile Kırıkkale Sanatçılar ve Müzisyenler Derneğince düzenlenen "Bozlak Gecesi"nde sanatçılar sahne aldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyük Şehir Parkı'nda düzenlenen etkinlikte sanatçılar Tahir Uçar, Ömer Şahin, Aşık Erol Şahiner, Orhan Üstündağ, Ali Şahin, Şerife Çalkıran, Mesut Dağlı ve Eren Özdemir sahne aldı.

        AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın da katıldığı etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Sanatçılara plaket veren Başkan Saygılı, "Bu şehrin özünde sanat ve kültür var. Tüm sanatçılara teşekkür ediyorum. Kültür faaliyetlerimiz devam edecek. Özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarında da Kırıkkalelileri sevilen sanatçılarla buluşturacağız." ifadesini kullandı.

        Kırıkkale Sanatçılar ve Müzisyenler Derneği Başkanı Erol Tombak da kendilerine böyle bir imkan sağlayan Kırıkkale Belediyesine teşekkür etti.

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