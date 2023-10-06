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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 09:24 Güncelleme: 06.10.2023 - 09:24
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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Taki E. idaresindeki 71 AAU 564 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 11. kilometresinde bariyerlere çarptıktan sonra Haydar M'nin kullandığı 71 EK 255 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan Taki E, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücüsü belgesi olmadığı belirlenen Taki E'ye ilgili maddelerden cezai işlem uygulandı.

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