Kırıkkale'de su tahliye borusunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
Kırıkkale'de apartmanın su tahliye borusunda mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Kırıkkale'de apartmanın su tahliye borusunda mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Yeni Mahalle 142. Sokak'taki bir apartmanın sakinleri, su tahliye borusuna sıkışan kediyi fark etti.
Hayvanı bulunduğu yerden çıkaramayan mahalleliler, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye personelince sıkıştığı yerden kurtarılan yavru, binanın bahçesindeki annesinin yanına bırakıldı.