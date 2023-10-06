Kırıkkale'de 40 bin dolu makaron ele geçirildi
Kırıkkale'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 40 bin dolu makaron, ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör ve 86 fişek ele geçirildi.
Kırıkkale'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 40 bin dolu makaron, ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör ve 86 fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 29 Eylül-5 Ekim'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Ekipler, düzenlediği operasyonlarda 40 bin dolu makaron, ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör ve 86 fişek ele geçirdi.
Çalışmalarda 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.