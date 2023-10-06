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        Kırıkkale'de 40 bin dolu makaron ele geçirildi

        Kırıkkale'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 40 bin dolu makaron, ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör ve 86 fişek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:57 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:57
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        Kırıkkale'de 40 bin dolu makaron ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 40 bin dolu makaron, ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör ve 86 fişek ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 29 Eylül-5 Ekim'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        Ekipler, düzenlediği operasyonlarda 40 bin dolu makaron, ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör ve 86 fişek ele geçirdi.

        Çalışmalarda 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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