Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de serebral palsi hastası kızın hayalini belediye başkanı gerçekleştirdi

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde serebral palsi hastası 14 yaşındaki Fatma Sena Çekirdek'in akülü araç hayalini Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 13:10 Güncelleme: 07.10.2023 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de serebral palsi hastası kızın hayalini belediye başkanı gerçekleştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde serebral palsi hastası 14 yaşındaki Fatma Sena Çekirdek'in akülü araç hayalini Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Türkyılmaz, gittiği bir ev ziyaretinde akülü araç hayali olan Çekirdek'in isteğini gerçekleştirdi.

        Hediyesini alan Çekirdek, mutluluk gözyaşları dökerken, Başkan Türkyılmaz ise "Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü’nde ilçemizde ikamet eden Fatma Sena kardeşimizin akülü araç isteğini yerine getirdik. Yaşadığı bu mutluluk gözlerimizi doldurdu. İyi ki varsın güzel kardeşim." ifadelerini kullandı.

        Çekirdek’in ailesi de Başkan Türkyılmaz’a teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        Semra'yı 2 çocuğunun önünde öldürmüştü! Hem yetim hem öksüz!
        Semra'yı 2 çocuğunun önünde öldürmüştü! Hem yetim hem öksüz!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        ABD'li yamaç paraşütü pilotu öldü! Düşüş anı kamerada!
        ABD'li yamaç paraşütü pilotu öldü! Düşüş anı kamerada!
        "Onunla işim olmaz"
        "Onunla işim olmaz"
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Eşi ve çevredekiler darp etti!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Eşi ve çevredekiler darp etti!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        İlahiyat fakültesinde profesörü vurmuştu! İfadesi ortaya çıktı!
        İlahiyat fakültesinde profesörü vurmuştu! İfadesi ortaya çıktı!
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Otogardaki 'yolcu kapma' kavgasında 8 tutuklama
        Otogardaki 'yolcu kapma' kavgasında 8 tutuklama
        Kırıkkale'de terminaldeki silahlı kavgayla ilgili 8 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de terminaldeki silahlı kavgayla ilgili 8 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
        Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
        Kırıkkale'de 40 bin dolu makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de 40 bin dolu makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de su tahliye borusunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
        Kırıkkale'de su tahliye borusunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı