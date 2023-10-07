Kırıkkale'de serebral palsi hastası kızın hayalini belediye başkanı gerçekleştirdi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde serebral palsi hastası 14 yaşındaki Fatma Sena Çekirdek'in akülü araç hayalini Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Türkyılmaz, gittiği bir ev ziyaretinde akülü araç hayali olan Çekirdek'in isteğini gerçekleştirdi.

Hediyesini alan Çekirdek, mutluluk gözyaşları dökerken, Başkan Türkyılmaz ise "Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü’nde ilçemizde ikamet eden Fatma Sena kardeşimizin akülü araç isteğini yerine getirdik. Yaşadığı bu mutluluk gözlerimizi doldurdu. İyi ki varsın güzel kardeşim." ifadelerini kullandı.

Çekirdek’in ailesi de Başkan Türkyılmaz’a teşekkür etti.