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        Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı

        Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada yaralanan baba ve oğlu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 22:25 Güncelleme: 07.10.2023 - 22:29
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        Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı
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        Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada yaralanan baba ve oğlu tedavi altına alındı.

        İddiaya göre, Yenimahalle Sakarya Caddesi'nde Y.K. ve oğlu R.K. ile ailevi meseleler nedeniyle husumetli oldukları dünürleri O.B, B.B. ve A.B. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda baba Y.K. ve oğlu R.K. tüfekle yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Baba ve oğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan zanlılardan O.B. ve B.B. polis ekiplerince gözaltına alındı, A.B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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