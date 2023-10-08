Kırıkkale'de baba ve oğlunun yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltı sayısı 3'e çıktı
Kırıkkale'de baba ve oğlunun yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin aranan üçüncü zanlı da yakalandı.
Kırıkkale'de baba ve oğlunun yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin aranan üçüncü zanlı da yakalandı.
İddiaya göre, Yenimahalle Sakarya Caddesi'nde Y.K. ve oğlu R.K. ile ailevi meseleler nedeniyle husumetli oldukları dünürleri O.B, B.B. ve A.B. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Y.K. ve oğlu R.K. tüfekle vurularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Baba ve oğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan zanlılar O.B. ve B.B. gözaltına alındı. Aranan A.B. de polis ekiplerince yakalandı.