Türkiye şampiyonu görme engelli yüzücü Cemre'nin hedefi uluslararası başarılar:

MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Türkiye şampiyonu Kırıkkaleli 17 yaşındaki görme engelli yüzücü Cemre Demirdağ, uluslararası şampiyonalara katılabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik Yüzme Spor Kulübü sporcusu Demirdağ, 4 yaşında başladığı yüzmede, 8 yaşından beri sporcu olarak kulaç atıyor.

Demirdağ, kulüpler ve okullararası yarışlarda elde ettiği derecelerin ardından geçen yıl Isparta'da düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 5 dalda birinci oldu.

Bu yıl Sakarya'da düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda ise 6 dalda birincilik elde eden Demirdağ, haftanın 6 günü antrenmanlarına devam ediyor.

Cemre Demirdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Teknik Yüzme Spor Kulübüne 12 yaşında katıldığını ve spor hayatını burada devam ettirdiğini belirterek, "Arif ve Fulya hocamla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Görme engelliler yüzme yarışmalarına da Arif hocamın tavsiyeleriyle katıldım. Benden daha engelli ve tecrübeli olan sporcularla tanıştım." ifadelerini kullandı.

İlk ulusal yarışmasının Isparta'da düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası olduğunu aktaran Demirdağ, "Orada 5 branşta şampiyon oldum. Bu yıl da 6 dalda Türkiye şampiyonu oldum. Şimdi Avrupa şampiyonası ve olimpiyatlara katılabilmek için hazırlanıyorum. Sonra hedefim inşallah dünya şampiyonluğu." diye konuştu.

- "Herkes bir spor dalıyla uğraşabilir ve kendini gösterebilir"

Demirdağ, kendisi gibi engelli bireylere tavsiyelerde bulunarak, "Sadece görme engelliler değil, hiçbir engelli kendisini eve kapatmasın. Herkes bir spor dalıyla uğraşabilir ve kendini gösterebilir. Kimse bunu bir engel olarak görmesin, bu benim için güzel bir başarı." şeklinde konuştu.

Antrenör Fulya Şahin Eroğlu da 6 yıldır Cemre ile çalıştıklarını dile getirdi.

Sporcusunun 2022'de Isparta'da, 2023 yılında da Sakarya'da Türkiye şampiyonluğu elde ettiğine dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"S2 kategorisinde yarışıyoruz. Cemre bu yıl 6 branşta şampiyon oldu. Serbest 50, 100 ve 200 metre, sırtüstü 50 metre, kurbağalama 50 ve 100 metrede birincilik elde ettik. Şu anda Avrupa şampiyonasına katılmak için hazırlanıyoruz. Sonrasındaki hedefimiz olimpiyatlar. Cemre'yle çok sıkı çalışıyoruz ve haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz."

Eroğlu, Cemre'nin çok azimli bir sporcu olduğunu ve derslerini de aksatmadığını belirterek, bu yıl hem Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hem de şampiyonaya çalıştığını kaydetti.