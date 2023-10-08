Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ yeniden seçildi

        CHP Kırıkkale İl Kongresi'nde İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 18:04 Güncelleme: 08.10.2023 - 18:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ yeniden seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Kırıkkale İl Kongresi'nde İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, yeniden seçildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen kongrenin divan başkanlığını CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yaptı.

        CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer, kongredeki konuşmasında, genel seçimlerde bekledikleri ve inandıkları sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

        Bugüne kadar birçok seçim yaşadıklarını ancak ilk defa iktidar olabileceklerine bu kadar inandıklarını aktaran Taşcıer, "Maalesef istediğimiz sonucu elde edemedik. Bugün bu kongreler son derece önemli. Buralar, nerede hata ve eksik yaptığımızın öz eleştirisini yapmamız gereken yerler." diye konuştu.

        CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal da 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde iddialı olduklarını belirterek, seçimlerde partilerine belediyeler kazandırmak istediklerini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından yapılan seçimde, mevcut Başkan Bozdağ 136 oy alarak yeniden CHP Kırıkkale İl Başkanı oldu. Diğer adaylar Ümit Duman 46, Gökhan Tektaş da 20 oy aldı.

        Kongreye, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kırıkkale'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Türkiye şampiyonu görme engelli yüzücü Cemre'nin hedefi uluslararası başarı...
        Türkiye şampiyonu görme engelli yüzücü Cemre'nin hedefi uluslararası başarı...
        HUSUMETLİ DÜNÜRLERİNİN TÜFEKLE VURDUĞU BABA- OĞUL, YARALANDI
        HUSUMETLİ DÜNÜRLERİNİN TÜFEKLE VURDUĞU BABA- OĞUL, YARALANDI
        Husumetli dünürlerinin tüfekle vurduğu baba- oğul, yaralandı
        Husumetli dünürlerinin tüfekle vurduğu baba- oğul, yaralandı
        Kırıkkale'de baba ve oğlunun yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltı sa...
        Kırıkkale'de baba ve oğlunun yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltı sa...