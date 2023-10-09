Kırıkkale'de çeşitli suçlardan 11 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 11 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce 2-8 Ekim'de asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 101 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i mahkemece tutuklandı, 90 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 13 zanlının yakalandığı operasyonlarda, 5 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Ayrıca 1394 kişi ve 94 aracın sorgulandığı çalışmalarda, 3 ruhsatsız tabanca ve 3 tüfek ile 88 fişek ele geçirildi.