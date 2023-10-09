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        Kırıkkale'de baba ve oğlunun silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada baba ve oğlunun yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 13:49 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:49
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        Kırıkkale'de baba ve oğlunun silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı
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        Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada baba ve oğlunun yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Yenimahalle Sakarya Caddesi'nde çıkan kavgada Y.K. ve oğlu R.K'nin tüfekle yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan O.B, B.B. ve A.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Yenimahalle Sakarya Caddesi'nde dün, Y.K. ve oğlu R.K. ile ailevi meseleler nedeniyle husumetli oldukları iddia edilen dünürleri O.B, B.B. ve A.B. arasında silahlı kavga çıkmıştı. Kavgada, Y.K. ve oğlu R.K. tüfekle vurularak yaralanmış, kaçan zanlılar O.B, B.B. ve A.B. gözaltına alınmıştı.

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