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        Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

        Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlenen törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 16:31 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:35
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        Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı
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        Kırıkkale'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlenen törenle başladı.

        Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Fevzi Çakmak Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Hürriyet Caddesi'ndeki kortej yürüyüşüyle başlayan program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle devam etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, törende yaptığı konuşmada, gençlere düzenli yürüyüş ve spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

        Güneş, gençlerin ve antrenörlerin yanında olmaya, azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Çeşitli spor dallarının da tanıtımının yapıldığı ve halk oyunu gösterisinin yer aldığı törene, Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, Kırıkkale Amatör Spor Kulüpler Federasyonu (ASKF) Başkanı Sırrı Zengin, il müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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