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        Kırıkkale'de kamyonette 1 milyon 800 bin makaron ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan kamyonette, 1 milyon 800 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 16:32 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:37
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        Kırıkkale'de kamyonette 1 milyon 800 bin makaron ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan kamyonette, 1 milyon 800 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

        Ekipler, araçta yaptığı aramada, 180 kutu içerisinde 1 milyon 800 bin boş makaron ele geçirdi.

        Gözaltına alınan araç sürücüsü A.E.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

        İhtiyati tedbir kararı bulunan araca el konuldu.

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