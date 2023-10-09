Kırıkkale'de kamyonette 1 milyon 800 bin makaron ele geçirildi
Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan kamyonette, 1 milyon 800 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.
Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan kamyonette, 1 milyon 800 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada, 180 kutu içerisinde 1 milyon 800 bin boş makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü A.E.A. hakkında adli işlem başlatıldı.
İhtiyati tedbir kararı bulunan araca el konuldu.