Kırıkkale'de kamyonette 1 milyon 800 bin makaron ele geçirildi Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan kamyonette, 1 milyon 800 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan kamyonette, 1 milyon 800 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada, 180 kutu içerisinde 1 milyon 800 bin boş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü A.E.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

İhtiyati tedbir kararı bulunan araca el konuldu.