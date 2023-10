Kırıkkale'de Filistin'e destek açıklaması

Kırıkkale'de bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Filistinlilere destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Nur Cami ve Külliyesi'nde yatsı namazında bir araya geldi.

Namazın ardından cami önünde toplanan grup, Filistin lehine ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Yasin Pekuz, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden yolda, onurlu bir mücadele veren Filistinlilerle omuz omuza olduklarını haykırmak için burada olduklarını söyledi.

Filistinlilerin, işgalci, Siyonist, terör şebekesi İsrail'e karşı en etkili ve sarsıcı harekatlardan birisini başlattığını anımsatan Pekuz, şunları kaydetti:

"Aksa Tufanı'nın, işgalcileri ve zalimleri, işgal ettikleri topraklardan silip süpürecek kadar büyük bir harekat olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Mescid-i Aksa'mız, her gün terörist İsrail ve Yahudi işgalciler tarafından düzenlenen baskınlarla taciz ve tahkir edilirken, sokaklarda masum siviller kurşuna dizilirken, 10 yaşında çocuklar tutuklanırken, Gazze'de ambargo ve abluka şiddetini artırmışken, sadece Filistinli kardeşlerimizin değil, tüm Müslümanların izzeti her gün her an çiğnenmeye devam ederken, gerçekleşen bu operasyonlar yalnız İsrail'e değil, tüm zalimlere karşı verilmiş bir cevaptır."

Pekuz, Türkiye'yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye, İsrail'in attığı hukuksuz adımları, işgali ve saldırıları durdurmaya çağırdı.

Katılımcılar, duanın ardından dağıldı.