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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 10:12 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:26
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2-8 Ekim'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 641 uyuşturucu hap ve bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, 15 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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