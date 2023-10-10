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        Yahşihan Belediyesi öğrencilerin tasarladığı kedi kulübelerini üretti

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde ilkokul öğrencilerince tasarlanıp çizilen kedi kulübeleri, belediye tarafından üretildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 16:57 Güncelleme: 10.10.2023 - 17:02
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        Yahşihan Belediyesi öğrencilerin tasarladığı kedi kulübelerini üretti
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde ilkokul öğrencilerince tasarlanıp çizilen kedi kulübeleri, belediye tarafından üretildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehit Osman Yıldırım İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, sahipsiz kediler için hayallerindeki kulübe resimlerini çizerek Yahşihan Belediyesine verdi.

        Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın talimatıyla belediye personeli, çocukların çizdiği kulübeleri bire bir üretti.

        Öğrenciler Yahşihan Belediyesi Hayvan Barınağı'nda ağırlanarak, resimlerini çizdikleri kulübeleri boyadı.

        Başkan Türkyılmaz, "Minik öğrencilerimizin hayallerine ortak olmak çok güzel bir duygu. Bugün onların yüzündeki gülümsemenin sebebi, bu masum hayvan sevgisi. İçlerindeki bu sevgi ışığı hiç sönmesin." ifadesini kullandı.

        Kulübelerin, kedilerin barınması için kentin farklı noklarına konulacağı öğrenildi.

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