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        Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 9 bin 127 sürücüye ceza yazıldı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 9 bin 127 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:07 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:07
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        Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 9 bin 127 sürücüye ceza yazıldı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 9 bin 127 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4-10 Ekim'de il genelindeki trafik kontrollerinde 11 bin 412 araç denetlendi.

        Trafik kurallarını ihlal ettikleri ve çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle toplam 9 bin 127 sürücüye ceza yazıldı.

        Kontrollerde, 99 araç da trafikten men edildi.

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