Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 9 bin 127 sürücüye ceza yazıldı
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 9 bin 127 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Giriş: 11.10.2023 - 11:07 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:07
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 9 bin 127 sürücüye cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4-10 Ekim'de il genelindeki trafik kontrollerinde 11 bin 412 araç denetlendi.
Trafik kurallarını ihlal ettikleri ve çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle toplam 9 bin 127 sürücüye ceza yazıldı.
Kontrollerde, 99 araç da trafikten men edildi.