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        Kırıkkale'de kavşakta drift yapan sürücüye para cezası kesildi

        Kırıkkale'de trafiğe açık alanda drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 13:04 Güncelleme: 11.10.2023 - 13:04
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        Kırıkkale'de kavşakta drift yapan sürücüye para cezası kesildi
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        Kırıkkale'de trafiğe açık alanda drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda bir otomobilin drift yaptığını tespit etti.

        Ekiplerce sürücüye 20 bin 342 lira idari ceza uygulandı.

        KGYS kamerası, sürücünün kavşaktan Kayseri kara yoluna çıkacağı sırada aracıyla drift yapmasını kaydetti.

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