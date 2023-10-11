Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, tedavi gören çocukları ziyaret etti
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkyılmaz, çocuklara pamuk şekeri ve kitap dağıttı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkyılmaz, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü hastanede tedavi gören çocuklarla kutladıklarını belirtti.
Hastanede sıkılan çocuklara hediye vererek, tedavi süreçlerini eğlenceli hale getirmek istediklerini aktaran Türkyılmaz, "Tüm çocuklarımıza şifa dilerken, kıymetli kız çocuklarımızın gününü de kutlarım." ifadesini kullandı.