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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, İsrail-Filistin çatışmasını değerlendirdi:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, "Uluslararası mekanizmaların bir an önce devreye girerek bu dramı sonlandırması temennisinde bulunuyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:34 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:34
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, İsrail-Filistin çatışmasını değerlendirdi:
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, "Uluslararası mekanizmaların bir an önce devreye girerek bu dramı sonlandırması temennisinde bulunuyorum." dedi.

        Çeşitli programlara katılmak üzere Kırıkkale'ye gelen Tekin, Valiliği ziyaretinde Vali Mehmet Makas ve protokol üyelerince karşılandı, Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Tekin, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yöneticileriyle basına kapalı düzenlenen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

        Bakan Tekin, toplantının ardından yaptığı açıklamada, bakanlık olarak il il gezdiklerini, illerde eğitimin mevcut durumunu ilgililerle masaya yatırdıklarını, aynı zamanda öğretmenlerle görüşerek saha hakkında bilgilerini tazelediklerini söyledi.

        Tekin, Kırıkkale'de yaptıkları değerlendirme toplantısında devam eden yatırımları, eğitim öğretime açılacak okulları, öğretmen ihtiyacını, eğitim öğretimin niteliğini arttırmak için alınacak tedbirleri görüştüklerini, verimli bir toplantı yaptıklarını belirtti.

        Eğitim ve öğretimi daha konforlu hale getirmek için yapılacakların notlarını aldıklarını anlatan Tekin, şöyle konuştu:

        "Önümüzdeki eğitim yılı için yatırım programımıza alınabilecek şeylerle ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. Buradaki herkes kendisini bu işe adamış durumda. Bu toplantılarda yaz aylarında hayata geçirdiğimiz yeni uygulamaların sahadaki karşılığını da arkadaşlarla konuşuyoruz. Bunlardan biri MESEM'lerle ilgili aldığımız tedbirler, bunu da konuştuk. Burada ciddi mesafe katedilmiş. Bir başka şey açık liselere geçişle ilgili süreç. Onu da rakamlar üzerinden konuştuk. Bu konuda da tedbir alan ekiplere teşekkür ediyorum."

        - "Uluslararası mekanizmalar bu dramı sonlandırmalı"

        İsrail-Filistin çatışmasına da değinen Tekin, şunları kaydetti:

        "Bir insanlık dramıyla karşı karşıyayız. İsrail ve Filistin arasındaki adına savaş denen süreç maalesef hepimizi, bütün dünyayı üzüyor, rahatsız oluyoruz. Uluslararası mekanizmaların bir an önce devreye girerek bu dramı sonlandırması temennisinde bulunuyorum. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu konuda adaletli hakemlik dediği müesseseyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak üstümüze düşeni yapıyoruz. İnşallah bu konuyla görevli uluslararası kuruluşlar da bir an önce vazifelerini yaparlar, barışı tesis etmekle görevli başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bu yapıların sürece bir an önce müdahil olmalarını ve gerekli adımları atmalarını temenni ediyoruz."

        Bakan Tekin, Kırıkkale Belediyesini de ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile görüştü. Tekin, ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek, partililerle buluştu.

        Daha sonra Şehit Aydın Çopur İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret eden Tekin, basına kapalı gerçekleştirilen programda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        Okul ziyaretine AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın ve bakanlık yetkilileri de katıldı.

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