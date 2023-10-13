Kırıkkale'de 1 milyon 827 bin 790 makaron ele geçirildi Kırıkkale'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 26 bin 390'ı dolu 1 milyon 827 bin 790 makaron ele geçirildi.

Kırıkkale'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 26 bin 390'ı dolu 1 milyon 827 bin 790 makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6-12 Ekim'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, düzenlediği operasyonlarda 26 bin 390'ı dolu 1 milyon 827 bin 790 makaron, sigara sarma makinesi, 1 kilogram tütün, otomatik görünümlü kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 6 fişek ele geçirdi.

Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.