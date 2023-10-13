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        Kırıkkale'de 1 milyon 827 bin 790 makaron ele geçirildi

        Kırıkkale'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 26 bin 390'ı dolu 1 milyon 827 bin 790 makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 10:49 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:49
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        Kırıkkale'de 1 milyon 827 bin 790 makaron ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 26 bin 390'ı dolu 1 milyon 827 bin 790 makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6-12 Ekim'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        Ekipler, düzenlediği operasyonlarda 26 bin 390'ı dolu 1 milyon 827 bin 790 makaron, sigara sarma makinesi, 1 kilogram tütün, otomatik görünümlü kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 6 fişek ele geçirdi.

        Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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